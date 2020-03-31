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Seyhan'da yemekler "Vefa" için pişiyor

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, risk grubundaki vatandaşların evde kalması için her türlü çabayı harcadıklarını belirterek, "Özellikle risk grubundaki kişilerin temel ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıkmasını önlemek adına sıcak yemek hizmeti veriyoruz" dedi.

31.03.2020 11:45 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:45
Seyhan'da yemekler
Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, risk grubundaki vatandaşların evde kalması için her türlü çabayı harcadıklarını belirterek, "Özellikle risk grubundaki kişilerin temel ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıkmasını önlemek adına sıcak yemek hizmeti veriyoruz" dedi.

Başkan Akay, Adana Valiliği öncülüğünde oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu"nun bir parçası olan Seyhan Belediyesinin, 65 üstü yaş almışlarla kronik hastalara yönelik "Sıcak Yemek" hizmetini yerinde denetledi. Valilikçe tahsis edilen Şehit Ahmet-Mehmet Oruç Spor Lisesi mutfağında Seyhan Belediyesi personeli tarafından yapılan yemekler, belirlenen ailelere yine Belediye personeli tarafından sıcak zincir şartları sağlanarak hijyen kurallarına uyularak teslim ediliyor.

Her gün mutfakta pişirilen yemekler, Seyhan Belediyesi Gıda Mühendisi tarafından kontrolden geçiriliyor. Hijyen kurallarına en üst seviyede uyulduğu mutfakta, yemekler özel olarak hava almaması için paketleniyor ve Seyhan'da belirlenen ailelere belediye personeli tarafından evlerinde teslim ediliyor. Seyhan Belediyesi, başta sıcak yemek olmak üzere "Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmaları kapsamındaki ihtiyaçları zamanında karşılayarak halkın mağdur olmamasını sağlıyor. Seyhan Belediyesi her gün ortalama bin aileye sosyal destek sağlıyor.

Sıcak yemek hizmeti verilen mutfakta inceleme yapan Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay da koron avirüs tedbirleri kapsamında bağışıklıkları zayıf olan 65 üstü yaş almışlarla kronik hastaların sokağa çıkmasının 22 Mart tarihinde yasaklandığını anımsattı. Başkan Akay şöyle konuştu:

"Risk grubundaki yurttaşımızın evde kalması için bizde her türlü çabayı harcıyoruz. Özellikle risk grubundaki kişilerin temel ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıkmasını önlemek adına sıcak yemek hizmeti veriyoruz. Amacımız sokağa çıkması kısıtlanan vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak. Onların evde kalmasını, kişisel hijyen ve mesafeye dikkat etmesini arzu ediyoruz. El birliğiyle hareket ettiğimizde kısa zamanda salgından kurtulacağımızı düşünüyorum." - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler: Seyhan Belediyesi, Akif Kemal Akay, Ahmet Mehmet, Seyhan, Güncel
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