Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Seyhan'da yemekler 'Vefa' için pişiyor

SEYHAN Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında risk grubundaki 65 yaş üstü ile kronik hastalara sunulan sıcak yemek hizmetini yerinde denetledi.

31.03.2020 15:17 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:17
Seyhan'da yemekler 'Vefa' için pişiyor

SEYHAN Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında risk grubundaki 65 yaş üstü ile kronik hastalara sunulan sıcak yemek hizmetini yerinde denetledi.

Adana Valiliğince tahsis edilen Şehit Ahmet-Mehmet Oruç Spor Lisesi mutfağında Seyhan Belediyesi personeli tarafından sokağa çıkamayan riks grubu için sıcak yemek pişiriliyor. Seyhan Belediyesi gıda mühendisi tarafından kontrolden geçirilen yemekler hijyen kurallarına uygun paketlenerek adreslere teslim ediliyor. Başkan Akif Kemal Akay'da Vefa Sosyal Destek Grubu'ndaki belediyenin sunduğu sıcak yemek hizmetini yerinde denetledi.

Sıcak yemek hizmeti verilen mutfakta inceleme yapan Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Risk grubundaki yurttaşımızın evde kalması için bizde her türlü çabayı harcıyoruz. Onların temel ihtiyaçlarını karşılamak ve dışarı çıkmasını önlemek adına sıcak yemek hizmeti veriyoruz. Onların evde kalmasını, kişisel hijyen ve mesafeye dikkat etmesini arzu ediyoruz. El birliğiyle hareket ettiğimizde kısa zamanda salgından kurtulacağımızı düşünüyorum dedi.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: Seyhan Belediyesi, Akif Kemal Akay, Ahmet Mehmet, Seyhan, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Seyhan'da yemekler 'Vefa' için pişiyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu’na canlı yayında Erdoğan’ın startını verdiği kampanya soruldu Haberler
İmamoğlu'na canlı yayında Erdoğan'ın startını verdiği kampanya soruldu
Milyonların beklediği af yasası Meclis’te! 5 suç, kapsam dışı bırakıldı Haberler
Milyonların beklediği af yasası Meclis'te! 5 suç, kapsam dışı bırakıldı
Korona engel olmadı! Tulum giyen çift, maske ve eldiven takarak evlendi Haberler
Korona engel olmadı! Tulum giyen çift, maske ve eldiven takarak evlendi
İmamoğlu ve Yavaş’ın başlattığı kampanyayı Bakanlık durdurdu: İzinsiz yardım toplanamaz Haberler
İmamoğlu ve Yavaş'ın başlattığı kampanyayı Bakanlık durdurdu: İzinsiz yardım toplanamaz
Yaşlı teyze, masumane davranışıyla kendisini büyük riske attı Haberler
Yaşlı teyze, masumane davranışıyla kendisini büyük riske attı
TMSF’den ’Biz bize yeteriz Türkiyem’ kampanyasına 20 milyonluk destek Haberler
TMSF'den "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına 20 milyonluk destek
Savunma Sanayi’den Erdoğan’ın başlattığı kampanyaya 10 milyonluk destek Haberler
Savunma Sanayi'den Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya 10 milyonluk destek
Koronadan haberleri yok! ABD, Amişleri broşürle bilgilendirdi Haberler
Koronadan haberleri yok! ABD, Amişleri broşürle bilgilendirdi

Son Dakika Güncel Haberleri

16:28: Ankara Büyükşehir Belediyesinin yardım kampanyasına 96 bine yakın başvuru geldi - Haber 16:28: Araban'da koronavirüs tedbirleri - Haber 16:28: Sakarya Büyükşehir Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine yardım - Haber 16:27: İnşaatın 2'nci katından düşen işçi öldü - Haber 16:27: Geliştirdikleri makineyle hastane maske üretimine başladı - Haber 15:51: İçişleri Bakanlığı, ABB ve İBB'nin yardım kampanyasını genelge ile durdurdu: Belediyeler, valilikten izinsiz yardım toplayamaz - Haber 15:36: Son Dakika: Savunma Sanayii Başkanlığı, Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 milyon lira bağışta bulundu - Haber 15:26: 83 yaşındaki kadın, kendisini riske atıp maaşını getiren görevliyi alnından öptü - Haber 14:55: Koronavirüse karşı koyan çift, tulum giyip maske ve eldiven takarak evlendi - Haber 14:52: 'Evde Kal' uyarılarının dikkate alınmadığı Sivas'ta cadde ve sokaklar dolup taştı - Haber