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Seyhan'dan "Çocuk Hakları" farkındalığı

Seyhan Belediyesi, "Dünya Çocuk Hakları Günü" nedeniyle çocuklara, "The Croods" isimli çocuk filmi, sihirbaz ve çocuk oyunu gösterimi hediye etti.

21.11.2019 09:21 | Son Güncelleme: 21.11.2019 09:26Seyhan'dan
Belediyesi, "Dünya Çocuk Hakları Günü" nedeniyle çocuklara, "The Croods" isimli çocuk filmi, sihirbaz ve çocuk oyunu gösterimi hediye etti. Yaşar Kemal Kültür Merkezi'ndeki gösterimlere çocukların ilgisi büyük oldu.

Seyhan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, "Dünya Çocuk Hakları Günü" nedeniyle farkındalık oluşturmak amacıyla çocuklara yönelik etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlikler kapsamında çocuklara "The Croods" adlı çocuk filmi gösterimi sunuldu. Seyhan Belediyesinin çocuklara hediyeleri, sihirbaz gösterimi ve eğlenceli çocuk oyunu gösterisiyle sürdü. Birbirinden ilginç sihirbazlık numaraları karşısında şaşkına dönen çocuklar, "Bir sihrim var çocuklar" isimli gösterisini sunan Enver Ertaş'ı alkışladı.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, 1989 yılından bu yana 20 Kasım tarihinin Birleşmiş Milletler tarafından dünya genelinde çocukların karşı karşıya kaldıkları hak ihlallerini gündeme taşımak amacıyla "Dünya Çocuk Hakları Günü" olarak kutlandığını hatırlatarak, "Çocuklar, yetişkinlerden daha farklı ihtiyaçlara ve haklara sahip olması gerekiyor" dedi.

Başkan Akay şöyle devam etti;

"Bir ülkenin geleceği çocuklardır, onlar geleceğimizin teminatıdır. Bu nedenle çocukların özel bir duyarlılığa ve özel bir korunmaya ihtiyaçları vardır. Çocuklarımıza daha güzel bir ortam sunduğumuzda geleceğimizi teminat altına almış oluruz. Unutulmamalıdır ki, sevgi, eğitim hakkı, yaşam hakkı, sağlık hakkı çocuğun en doğal hakkıdır. Bu hakları çocuklarımıza sunmak bizim en önemli görevimizdir. Çocuklara yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğunu belirterek, tüm çocuklarımızın 'Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutluyorum." - ADANA

Çocuk Hakları Günü, Seyhan Belediyesi, Seyhan, Güncel

Kaynak: İHA

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