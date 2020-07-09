Seyhan'dan 'evde bakım' hizmeti devam ediyor

ADANA'da Seyhan Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı vatandaşlara yönelik yaptığı hizmetler arasında yer alan evde sağlık ve bakım hizmeti, pandemi sürecinde yeni normal döneme girilmesiyle birlikte devam ediyor.

Seyhan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen evde sağlık ve kişisel bakım hizmetiyle dezavantajlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşamı kolaylaştırılıyor. Vatandaşların talebi üzerine kendi evlerinde gerçekleştirilen sağlık hizmeti, enjeksiyon uygulaması, pansuman ve yatak yarası bakımı, ameliyat sonrası dikiş alımı, vital takibi, oksijen ve nabız ölçümü, şeker ölçümü ve fizik tedavide manuel terapiyi kapsıyor. Evde sağlık hizmetinden 65 yaş üstü vatandaşlar, engelli bireyler ve hasta olan ihtiyaç sahipleri yararlanabiliyor.

Sağlık hizmetinin yanı sıra evde kişisel bakım hizmeti de sunuluyor. Profesyonel ekipler tarafından hasta ve yardıma muhtaç bireylere yönelik gerçekleştiren kişisel bakım hizmeti, vücut temizliği, saç bakımı ve temizliği, el ve ayak bakımını kapsıyor. Ayrıca kuaförlük hizmeti de saç-sakal kesimi, kaş-bıyık alımı ile manikür ve pedikürü kapsıyor.

Tüm hizmetler, fizik tedavi elemanı, hemşire, acil tıp teknikeri, erkek ve kadın kuaförlerinden oluşan ekiplerle veriliyor.

HEDEF, HALKIMIZIN YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRMAK

Sağlık gereksinimlerinin ücretsiz verilmesinin temel insan hakkı olduğunu belirten Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, belediye hizmetlerinde, halkın yaşam kalitesini artıran ve ihtiyaçlara cevap veren bir anlayışla hareket ettiklerini söyledi. Başkan Akay 'Halkımızın her zaman yanındayız. Halkımızın yaşam kalitesini artırmak amacıyla evde sağlık ve bakım hizmetine önem veriyoruz. Yaklaşık bin ihtiyaç sahibine verdiğimiz evde sağlık ve bakım hizmetini artırarak sürdüreceğiz' diye konuştu.