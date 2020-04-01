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Seyhan'dan sağlık kabini hizmeti

Seyhan'dan sağlık kabini hizmetiSEYHAN Belediyesi koronavirüs salgını hakkında halkı bilgilendirmek ve tedbir almak amacıyla, sağlık kabini kurdu.

01.04.2020 11:09 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:11
Seyhan 'dan sağlık kabini hizmeti
SEYHAN Belediyesi koronavirüs salgını hakkında halkı bilgilendirmek ve tedbir almak amacıyla, sağlık kabini kurdu.
Seyhan Belediye Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın talimatıyla Yaşar Kemal Kültür Merkezi önünde kurulan sağlık kabini ile vatandaşların ateş ölçümü yapılıyor. Seyhan Belediyesi Sağlık Müdürlüğüne bağlı hemşire ve teknikerler tarafından yapılan ölçümlerde ateşi yüksek olan vatandaşlar önlem alınarak hastaneye kontrole götürülüyor. Sağlık kabininde vatandaşlara salgından korunma yolları hakkında bilgilendirme de yapılıyor. Kişisel hijyen ve sosyal mesafenin korunmasının öneminden bahseden sağlıkçılar, vatandaşları zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması ve temastan kaçınması gerektiğini anlatıyor. Koronavirüsün bulaşma şekilleri de vatandaşlara anlatılarak duyarlılığın artırılması hedeflenirken, belirtiler olması durumunda 184 nolu telefonun aranması gerektiği hatırlatılıyor.
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Seyhan’dan sağlık kabini hizmeti

Kaynak: DHA

Etiketler: Seyhan Belediyesi, Koronavirüs, Seyhan, Güncel

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Seyhan'dan sağlık kabini hizmeti
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