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Seyhan ilçesinde cinayet

Adana'da bir travestinin evinde, oğlu tarafından bıçaklandığı iddia edilen kişi hayatını kaybetti.

10.08.2019 01:09
Seyhan ilçesinde cinayet
Adana'da bir travestinin evinde, oğlu tarafından bıçaklandığı iddia edilen kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Bahçeşehir Mahallesi'nde yaşayan ve travesti olduğu öğrenilen E.Z. (54) evine gelen R.T'nin (59), oğlu A.T. tarafından bıçaklandığı ihbarında bulundu.
Olay yerine giden 112 Acil Servis ekibi, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı belirlenen R.T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından R.T'nin cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Birimine götürüldü.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince emniyet müdürlüğüne götürülen E.Z'nin, R.T. ile evde bulundukları sırada eşi S.T. ve oğlu A.T'nin geldiğini, çıkan tartışmanın ardından A.T'nin babası R.T'yi bıçakladığını iddia ettiği öğrenildi.
Polis, olaydan sonra kaçan A.T. ve annesi S.T'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Seyhan ilçesinde cinayet

Bahçeşehir, Seyhan, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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