Seyhan Nehri'nde Temizlik

13 Aralık 2018 Perşembe 15:07



13 Aralık 2018 Perşembe 15:07

Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Seyhan Nehri yatağını çeşitli atıklardan temizledi.Belediye ekipleri, Eski Baraj'dan Regülatör Köprü'ye kadar olan yaklaşık 3 kilometrelik nehir yatağında temizlik çalışması başlattı.Ekipler, DSİ tarafından barajdan gelen suyun kesilmesiyle nehir yatağında ortaya çıkan araba lastiği, plastik atıklar, poşetler, alkol şişeleri, halı, kilim, klozet, kanepe, elektrik kabloları ve çürümüş yosunları topladı.İş makineleri kullanılarak sürdürülen çalışmalarda su bitkileri de temizlendi.Temizlik çalışmalarının iki hafta süreceği, çöplerin iş makineleriyle kamyonlara yüklenip Katı Atık Bertaraf Tesisi'ne taşınacağı belirtildi.