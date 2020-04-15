Seyhan Nehri'ne giren kişi, akıntıya kapılarak kayboldu

ADANA'da, Seyhan Nehri'ne giren Garip Aydın (28), akıntıya kapılarak kayboldu. Olay yerine gelen mahalleli ise çalışmaları yakından takip ederek 'sosyal mesafe' kuralına uymadı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Barbaros Mahallesi 17060 sokakta meydana geldi. İddiaya göre bir arkadaşı ile birlikte Seyhan Nehri kıyısına gelen Garip Aydın, suya girdi. Aydın, bir süre sonra gözden kaybolurken, durumu fark eden arkadaşı polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Suda bir süre arama yapan ekipler, Aydın'a ulaşamayınca bölgeye sualtı polisleri çağrıldı. İki vatandaş da kayıkla, arama çalışmalarına destek verdi.

SOSYAL MESAFEYE UYMADILAR

Olay yerine gelen Aydın'ın yakınları feryat ederken, mahalle sakinleri de sosyal mesafe kuralına uymayıp nehir kıyısına gelerek çalışmaları yakından izledi. Koronavirüs tedbirlerine uymayan kalabalık zaman zaman polis ekiplerince uyarıldı.

Ekiplerin Aydın'ı arama çalışmaları devam ediyor.