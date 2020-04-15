Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Seyhan Nehri'ne giren kişi, akıntıya kapılarak kayboldu

ADANA'da, Seyhan Nehri'ne giren Garip Aydın (28), akıntıya kapılarak kayboldu.

15.04.2020 20:19 | Son Güncelleme: 15.04.2020 20:19
Seyhan Nehri'ne giren kişi, akıntıya kapılarak kayboldu

ADANA'da, Seyhan Nehri'ne giren Garip Aydın (28), akıntıya kapılarak kayboldu. Olay yerine gelen mahalleli ise çalışmaları yakından takip ederek 'sosyal mesafe' kuralına uymadı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Barbaros Mahallesi 17060 sokakta meydana geldi. İddiaya göre bir arkadaşı ile birlikte Seyhan Nehri kıyısına gelen Garip Aydın, suya girdi. Aydın, bir süre sonra gözden kaybolurken, durumu fark eden arkadaşı polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Suda bir süre arama yapan ekipler, Aydın'a ulaşamayınca bölgeye sualtı polisleri çağrıldı. İki vatandaş da kayıkla, arama çalışmalarına destek verdi.

SOSYAL MESAFEYE UYMADILAR

Olay yerine gelen Aydın'ın yakınları feryat ederken, mahalle sakinleri de sosyal mesafe kuralına uymayıp nehir kıyısına gelerek çalışmaları yakından izledi. Koronavirüs tedbirlerine uymayan kalabalık zaman zaman polis ekiplerince uyarıldı.

Ekiplerin Aydın'ı arama çalışmaları devam ediyor.


Kaynak: DHA

Etiketler: Barbaros Mahallesi, Seyhan, Polis, Aydın, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Kanser oğlunu acısını dindirmek için öldüren baba, cezaevinden çıktı Haberler
Kanser oğlunu acısını dindirmek için öldüren baba, cezaevinden çıktı
10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu Haberler
10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu
Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 1518’e yükseldi Haberler
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 1518'e yükseldi
Tam bitti derken ilkinden 20 kat daha büyük çekirge istilası geliyor Haberler
Tam bitti derken ilkinden 20 kat daha büyük çekirge istilası geliyor
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken, sosyal medyaya veda etti Haberler
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken, sosyal medyaya veda etti
DSÖ’den Trump’ın maddi yardımları kesme kararına ilk yorum Haberler
DSÖ'den Trump'ın maddi yardımları kesme kararına ilk yorum
Umre dönüşü karantinada kaldıktan sonra evine dönen kadın, koronavirüsten öldü Haberler
Umre dönüşü karantinada kaldıktan sonra evine dönen kadın, koronavirüsten öldü
Rus uzman koronavirüs karşısındaki en kırılgan grubu paylaştı Haberler
Rus uzman koronavirüs karşısındaki en kırılgan grubu paylaştı
Haberler ›› Güncel ››Seyhan Nehri'ne giren kişi, akıntıya kapılarak kayboldu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:44: Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu havacılık sektörü temsilcileriyle görüştü - Haber 20:42: Cezayir ve Irak'ta Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı - Haber 20:40: Hakkari'de koruma altındaki Nehil Sazlığı'nda çok sayıda kuş telef oldu - Haber 20:40: Terör örgütü YPG/PKK, 2 milyon İdlibli'nin öldürülmesini istedi - Haber 20:40: Adıyaman'da yük treni hafif ticari araca çarptı: 5 yaralı - Haber 20:18: Jeff Bezos'un serveti koronavirüs sayesinde 24 milyar dolar arttı - Ekonomi 20:12: Almanya'da koronavirüs tedbirleri gevşetiliyor: 4 Mayıs'tan sonra okullar, kütüphaneler ve müzeler kademeli olarak açılacak - Haber 20:02: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 1518'e yükseldi - Haber 19:48: Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 130 bini aştı - Haberler 19:12: Son Dakika: Fatih Terim koronavirüsü yendi - Spor 19:10: ABD'de 10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki genç kadına uyuduğu sırada cinsel istismarda bulundu - Haberler