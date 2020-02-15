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Seyhan Nehri'nin baraj kapaklarında erkek cesedi bulundu

ADANA'da, Seyhan Nehri'nin baraj kapakların alt kısmında kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

15.02.2020 20:07 | Son Güncelleme: 15.02.2020 20:07Seyhan Nehri'nin baraj kapaklarında erkek cesedi bulundu

ADANA'da, Nehri'nin baraj kapakların alt kısmında kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

Olay, akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Dilberler Sekisi civarındaki eski baraj kapaklarında meydana geldi. Baraj kapaklarının üst tarafındaki köprüden geçen vatandaşlar, kapakların aşağı tarafında suyun üzerinde hareketsiz birini görerek polise verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri baraj kapaklarının bulunduğu bölgedeki erkek cesedini çıkarmak için çalışma başlattı. Olay yerine su altı polis ekipleri sevk edildi. Henüz kimliği belirlenemeyen kişi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



Seyhan, Adana, Güncel

Kaynak: DHA

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