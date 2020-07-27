Seyhanlı çocuklara erken bayram kutlaması

SEYHAN Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi çocuklara erken bayram kutlaması yaptı. Palyaçolu eğlenceyi çocukların ayağına götüren Seyhan Belediyesi ekipleri, bayramlık hediyeler dağıttı.

Süslenmiş özel arabalarla mahallelere giden palyaço kıyafetli personel, Barış Manço'nun 'Bugun bayram erken kalkın çocuklar' şarkısı eşliğinde çocuklarla oyunlar oynadı. Çocuklara oyuncak hediyeler verilirken renkli görüntüler yaşandı. Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Rukiye Çinkılıç'ın da bir bölümüne katıldığı bayram ziyaretinde aileler, çocuklarına gösterilen ilgiden memnun oldu.

Şimdiye kadar 26 mahallede çocuklara oyuncak dışında çeşitli hediyeler dağıtıldı. Başkan Yardımcısı Rukiye Çinkılıç, kız ve erkek çocuklarına bayramlık hediyelerini teslim etti. Renkli bir eğlence ile hediyelerini alan çocukların gülümsemesi Başkan Yardımcısı Çinkılıç ve personelin yorgunluğunu unutturdu. Eğlenceli ve renkli zaman geçiren çocuklar, hediyeler için Seyhan Belediyesi'ne teşekkür ettiler.

Pandemi nedeniyle personelin maskeli ve sosyal mesafeyi koruyarak gerçekleştirdiği erken bayram kutlaması ve hediye dağıtımı değişik mahallelerde arefe gününe kadar sürecek.