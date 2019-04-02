Şeyhmus Kaya Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız MARDİN ÖMERLİ belediye başkan adayı olan Şeyhmus Kaya isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. MARDİN ÖMERLİ ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Şeyhmus Kaya isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız MARDİN ÖMERLİ adayı Şeyhmus Kaya kimdir? Bağımsız MARDİN ÖMERLİ adayı Şeyhmus Kaya yüzde kaç oy aldı?

Şeyhmus Kaya Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız MARDİN ÖMERLİ belediye başkan adayı olarak gösterilen Şeyhmus Kaya ÖMERLİ ilçesinde % 0,09 oranında oy almıştır. ÖMERLİ ilçesinde % 0,09 oranında oy olan Şeyhmus Kaya adlı Bağımsız adayı toplamda 7 adet oy sayısına ulaştı.

MARDİN ÖMERLİ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.