Şeyhmus Tatlıcı'nın, Eşine Karşı Darp ve Cinsel Saldırı Davası

İSTANBUL(AA) - Merhum iş adamı Şeyhmus Tatlıcı'nın kendi ismini taşıyan oğlunun, eşi Melissa Tatlıcı'yı darp edip cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanmasına başlandı. İstanbul
Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Şeyhmus Tatlıcı ile eşi müşteki Melissa Tatlıcı ve taraf avukatları katıldı.
İddianamenin okunması ve kimlik tespitlerinin yapılmasının ardından, sanık Tatlıcı'nın savunmasına geçildi.
Olay günü cep telefonundan yemek siparişi verdiğini belirten sanık Tatlıcı, menüye bakması için eşine telefonunu verdiğini söyledi.
Eşinin bu sırada telefonunu karıştırdığını aktaran Tatlıcı, "Eşim, telefonda eski kız arkadaşımın attığı mesajı görmüş. Tartışma çıktı, ben evi terk etmeye çalışıyordum, bavulumu topluyordum, o boşaltıyor, bana engel oluyordu. Avukatım Kezban Hatemi
'yi aradım, telefonu eşime verdim. Kezban Hanım eşimi sakinleştirmeye çalıştı ama başarılı olamadı." diye konuştu.
Eşinin telefonu kendisine geri vermemesi nedeniyle evden ayrılamadığını ve olay büyüdüğü için komşusu olan Cem Paksoy'un kapısını çaldığını öne süren sanık Tatlıcı, "Evde Cem yoktu, kuzeni Alp vardı. Alp'i eve davet ettim. Sakinleşmemize ve evden çıkmama yardımcı oldu." ifadelerini kullandı.
Tatlıcı, eşini darp ettiği ve cinsel istismar uyguladığı iddialarını reddederek, eşinin bunları halen devam etmekte olan boşanma davalarında kullanmak için yaptığını öne sürdü.
"Eline kolonya alıp, 'Yok artık olmuyor, seni yakacağım' dedi"
Tatlıcı'nın savunmasının ardından ifadesine başvurulan müşteki Melissa Tatlıcı, iddianamede yazan iddiaların her kelimesinin doğru olduğunu savundu.
Melissa Tatlıcı, olay gününe ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Olay günü telefonundan bir değil, birkaç kadınla mesajlaştığını gördüm. Bu yüzden tartışma başladı, hakaretlerde bulundu. Eline kolonya alıp, 'Seni yakacağım' dedi. Kollarımı sıktı, tırnaklarını bileklerime geçirdi. Yüzüme oda spreyi sıktı. Beni uzun süre kapılara çarpa çarpa yerde sürükledi. Üstelik bunları yaptığında 32 haftalık hamileydim. Bunların hepsini yaparken gülüyordu. Hamileliğimin başından itibaren psikolojik şiddete maruz kaldım. Benden cinsel olarak farklı taleplerde bulunuyordu. Bu beni çok korkutuyordu. Şikayetçiyim."
-"Şu anda boşanmış bir kadın olmak istemiyorum"
Mahkeme başkanının, "Bu kadar şey yaşadığını söyledin. Peki neden boşanmıyorsun?" sorusuna Tatlıcı, 14 aylık bir oğlu olduğunu belirterek, "Şu anda boşanmış bir kadın olmak istemiyorum. Eşimin tedavi olup, oğluma iyi bir baba olmasını istiyorum. Çok severek bir evlilik yaptım. Bu evlilikte benim hiçbir kusurum yoktu." diye yanıtladı. Söz
alan sanık Tatlıcı'nın avukatları, Melissa Tatlıcı'nın uyuşturucu madde kullandığını öne sürdü. Melissa Tatlıcı'nın avukatları da sanığın uyuşturucu kullandığını iddia etti. Melissa Tatlıcı da kendisine ait cep telefonundan eşinin uyuşturucu satıcılarıyla irtibatta bulunduğunu savundu.
Sanığın avukatı, müvekkilinin zengin ve tanınmış biri olduğu için tuzağa düşürüldüğünü, ellerindeki tüm raporları delil olarak mahkemeye sunacaklarını söyledi.
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, çağrılmalarına rağmen duruşmaya katılmayan 2 tanık hakkında zorla getirme kararı çıkardı.
Tanık Alp Paksoy'un bir sonraki duruşmada hazır edilmesi için davetiye çıkarılmasını kararlaştıran heyet, tarafların İstanbul Aile Mahkemesinde süren boşanma davalarının dosyasının ilgili mahkemeden istenilmesine hükmetti. Duruşma, ertelendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Şeyhmus Tatlıcı'nın, "Basit yaralama, hakaret, nitelikli cinsel saldırı ve tehdit" suçlarından cezalandırılması talep ediliyor.
İstanbul
28 Kasım 2018 Çarşamba 15:03