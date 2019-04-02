Şeyhmus Ünal Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız MARDİN KIZILTEPE belediye başkan adayı olan Şeyhmus Ünal isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. MARDİN KIZILTEPE ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Şeyhmus Ünal isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız MARDİN KIZILTEPE adayı Şeyhmus Ünal kimdir? Bağımsız MARDİN KIZILTEPE adayı Şeyhmus Ünal yüzde kaç oy aldı?

Şeyhmus Ünal Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız MARDİN KIZILTEPE belediye başkan adayı olarak gösterilen Şeyhmus Ünal KIZILTEPE ilçesinde % 0,31 oranında oy almıştır. KIZILTEPE ilçesinde % 0,31 oranında oy olan Şeyhmus Ünal adlı Bağımsız adayı toplamda 347 adet oy sayısına ulaştı.

MARDİN KIZILTEPE ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.