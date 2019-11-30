Haberler » Ekonomi » Seyidoğlu Gıda Afrika pazarında SPAR marketleriyle büyüyecek - Ekonomi

Seyidoğlu Gıda Afrika pazarında SPAR marketleriyle büyüyecek

Uluslararası market ve ürün tedarik zinciri Spar Group ile Seyidoğlu Gıda arasında yapılan anlaşma ile Seyidoğlu Gıda'nın reçelleri Afrika pazarında 1000'den fazla markete ulaşacak.

30.11.2019 11:10 | Son Güncelleme: 30.11.2019 11:15Seyidoğlu Gıda Afrika pazarında SPAR marketleriyle büyüyecek
Uluslararası market ve ürün tedarik zinciri Spar Group ile Seyidoğlu Gıda arasında yapılan anlaşma ile Seyidoğlu Gıda'nın reçelleri pazarında 1000'den fazla markete ulaşacak.

Uluslararası market ve ürün tedarik zinciri Spar Group ile Seyidoğlu Gıda arasında yapılan anlaşma ile Seyidoğlu Gıda'nın reçelleri Afrika pazarında 1000'den fazla markete ulaşacak. Yapılan iş birliği kapsamında ilk parti ihracatın Spar Afrika depolarına gönderildiği bilgisini veren Seyidoğlu Gıda Genel Müdürü Mehmet Göksu, "Seyidoğlu ürünleri Afrika pazarında çok biliniyor ve seviliyor. Hedefimiz tüm Afrika kıtasına yıllık 10 milyon TL değerinde ihracat yapmak" diye konuştu.

Dünyanın 30 ülkesine ihracat yaptıklarını ifade eden Genel Müdür Mehmet Göksu, "Son yıllarda özellikle Afrika pazarındaki payımızı artırmak için çalışmalar yürütüyoruz. Kuzey Afrika başta olmak üzere kıta genelinde pek çok toptancı ve dağıtım firmasıyla anlaşmalar yapıyoruz. En son Spar Group ile de bir adım attık. Afrika pazarında 6 ana dağıtım noktası ve 1.000'den fazla market ve bakkala hizmet veren global bir grup olmaları bizim için büyük önem taşıyor. İlk etapta çalışmamıza 380 gramlık reçellerimizle başladık. Daha sonra helva, tahin, pekmez gibi diğer ürünlerimizle de ürün gamını genişletmeyi hedefliyoruz" dedi.

"Yunanistan'dan Kolombiya'ya kadar 30 ülkeye helva yediriyoruz"

Seyidoğlu Gıda'nın helva ve reçel üretimiyle çıktığı yolda bugün 450 ürün çeşidine ulaştığı bilgisini veren Genel Müdür Mehmet Göksu, "Yeni ürün çeşitleri üretmek ve yeni pazarlara ulaşmak adına yoğun bir yurtdışı atağı içindeyiz. 30 ülkeye 25 milyon TL değerinde ihracat yapıyoruz. Kolombiya'dan Çine, Rusya'dan Amerikaya kadar pek çok ülkeye Türk lezzetlerini sevdirdik. 10 milyon TL yatırımla inşaatına başladığımız yeni fabrikamızın faaliyete geçmesiyle birlikte kapasitemizi 2 katına çıkaracak ve yeni ürün çeşitlerine yer açacağız. 110 milyon TL'ye ulaşan ciromuzu 2020 yılında 130 milyon TL'ye çıkarmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

İhracat, Afrika, Ekonomi

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
12:58 Mourinho: Wenger, türünün son örneğiydi
12:47 72 yaşındaki adam kendini astı
12:32 2023 savunma sanayi ihracat hedefi 10,2 milyar dolar
12:29 Milyonerlerin toplam mevduatı 180 milyar lira arttı
12:29 Savunma Sanayii Başkanı Demir: "2019'da en çok uçak ve helikopter parçası ihracatı yapıldı"
12:16 Çitlembik, papatya ve hatmi çiçeği Manisa'nın geçim kapısı oldu
12:15 Sason'da 5 ayda ekmeğe iki defa zam yapıldı
10:18 SGK'nın yaptığı özel ödemeler yıl sonuna kadar alınabiliyor
10:07 Eşini defalarca aldatan genç kadının sevgilimden dediği çocuk da başkasından çıktı
23:40 Gaz miktarı 6 milyar metreküpe çıkarılacak! TANAP, Avrupa'ya bağlanıyor
20:29 2020 Yılı Bütçe Kanun Teklifi komisyonda kabul edildi
19:30 Alman otomotiv üreticisi Daimler, 10 bin kişiyi işten çıkaracak
30.11.2019 13:02:21