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Seyir halinde alev alan araç kullanılmaz hale geldi

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, kısa sürede yanarak kullanılmaz hale geldi.

10.10.2019 13:20Seyir halinde alev alan araç kullanılmaz hale geldi
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, kısa sürede yanarak kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre Nurdağı – Gaziantep otoyolunun 8. kilometresi Çakmak Mevkisinde meydana geldi. Gaziantep'e giden Recep D. yönetimindeki 41 KS 510 plakalı otomobilin motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Sürücü Recep D. otomobili yol kenarına çekerek araçtan çıktı ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede tüm aracı saran alevler itfaiye ekiplerince söndürülürken otomobil kullanılmaz hale geldi.

Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı. - GAZİANTEP

Gaziantep, Nurdağı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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