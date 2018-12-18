Seyir Halinde Alev Alan Minibüs Yandı

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde seyir halindeyken alev alan minibüs, yangında kullanılmaz hale geldi.
Ayvalık ilçesi 50 Evler Mahallesi Şehitler Cami Caddesi'nde bugün sabah saatlerinde seyir halindeki Uğur Güven yönetimindeki 10 YJ 439 plakalı minibüs, alev aldı. Güven aracı sağa çekip yanındaki kişiyle birlikte indi. Alevler kısa sürede aracı sararken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ayvalık itfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.
Minibüsün kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
- Balıkesir
Balıkesir,Ayvalık
Kaynak: DHA