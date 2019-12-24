Haberler » Güncel » Seyir halinde alev alan otomobil yandı - Haber

Seyir halinde alev alan otomobil yandı

EDİRNE'de seyir halindeki otomobil, motor kısmından alev aldı.

24.12.2019 18:59 | Son Güncelleme: 24.12.2019 18:59 Seyir halinde alev alan otomobil yandı

EDİRNE'de seyir halindeki otomobil, motor kısmından alev aldı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

'de Abdullah Doğutürk'ün kullandığı 22 NA 131 plakalı otomobil, Bostanpazarı Caddesi üzerinde seyir halindeyken motor bölümünden bilinmeyen nedenle alevler yükselmeye başladı. Otomobili durdurup, dışarı çıkan sürücü Doğutürk, itfaiye ve polis ekiplerine verdi. Olay yerine ulaşan polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yanan araca müdahale etti. İtfaiyenin söndürdüğü araç kullanılamaz hale geldi. Yangının bir anda çıktığını söyleyen sürücü Doğutürk, üzgün ve şaşkın olduğunu söyledi.

 



Edirne, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:22   Giresun'daki örtü yangınları - Haber
19:20   Kütahya şüpheli çantadan kıyafet çıktı - Haber
19:18   Mardin'in emektar otomobili müzeye bağışlandı - Haber
19:18   Beypazarı Belediyesinin camilere temizlik hizmeti sürüyor - Haber
19:17   Edirne seyir halindeki otomobil alev alarak yandı - Haber
18:08   Çocuğunun yanında eşini döven koca için istenen ceza belli oldu - Haber
18:06   Trabzon'da 6 ilçedeki 8 noktada örtü yangınları devam ediyor! Rize'ye de sıçradı - Haber
17:33   İstanbul'da küflenmiş sucuklarla yakalanan kişiye 23 bin lira ceza kesildi - Haber
17:26   Vatandaşı memnun eden uygulama! Üslup kuralına uymayan pazarcının tezgahı kapatılıyor - Haber
17:20   Sinan Aygün savcıya ifade verdi - Haber
24.12.2019 19:29:34