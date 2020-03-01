Seyir halinde alev alan otomobil yandı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.
İzmir 'den Turgutlu yönüne giden Ziya Kurt yönetimindeki 45 N 5179 plakalı otomobil, dün saat 20.30 sıralarında ilçenin Kızılyokuş mevkisine geldiğinde motor bölümünden alev aldı. Kurt, otomobilini yolun sağına çekip, itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik müdahaleyle yangını söndürdü. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.Polis, elektrik aksamındaki bir arızadan kaynaklandığı sanılan yangınla ilgili soruşturma başlattı.