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Seyir halinde alev topuna döndü

Seyir halindeki araç böyle alev topuna döndü Sürücülere korku dolu anlar yaşattıİSTANBUL - İstanbul Esenler'de trafikte ilerleyen bir araç bir anda alev topuna döndü.

29.11.2019 09:05 | Son Güncelleme: 29.11.2019 09:06
Seyir halindeki araç böyle alev topuna döndü
Sürücülere korku dolu anlar yaşattı
İSTANBUL - 'de trafikte ilerleyen bir araç bir anda alev topuna döndü. Trafik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen dehşet anları, trafikte aksamalara yol açtı.
Olay sabah erken saatlerinde Esenler Atışalanı köprüsü altında meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir araç, köprünün altına geldiği esnada bir anda yanmaya başladı. Yangın kısa sürede aracın bütün bölümlerini sardı. Trafik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen dehşet anları, diğer sürücülere de korku dolu anlar yaşattı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. ise kullanılamaz hale geldi. Aracın çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Seyir halinde alev topuna döndü

İstanbul, Esenler, Araç, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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