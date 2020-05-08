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Seyir halinde dorsesi tutuşan TIR, alev topuna döndü

Seyir halinde dorsesi tutuşan TIR, alev topuna döndüMERSİN'in Tarsus ilçesinde, seyir halindeyken alev alan TIR, kullanılmaz hale geldi.

08.05.2020 00:00 | Son Güncelleme: 08.05.2020 00:01
Seyir halinde dorsesi tutuşan TIR, alev topuna döndü
MERSİN'in Tarsus ilçesinde, seyir halindeyken alev alan TIR, kullanılmaz hale geldi.
Olay, gece saatlerinde TEM yolu Damlama mevkiinde meydana geldi. Yusuf Kalkan yönetimindeki 36 FH 268 plakalı TIR'ın dorse kısmı seyir halindeyken bilinmeyen nedenle alev aldı. Dorsedeki alevleri fark eden Kalkan, TIR'ı güvenlik şeridine park edip, durumu itfaiyeye bilirdi. Dorse kısmında başlayıp, TIR'ın motor kısmına da sıçrayan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Soğutma çalışması yapılan TIR, kullanılmaz hale geldi. Seyir halinde dorsesi tutuşan TIR, alev topuna döndü

Kaynak: DHA

Etiketler: Tarsus, Güncel, Haber

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