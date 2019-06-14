Seyir halinde giden otomobil alev topuna döndü
SAKARYA - Sakarya
'nın Hendek
ilçesinde seyir halinde olan bir otomobil alev aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olay, dün akşam saatlerinde Hendek ilçesi Yeşilyurt
Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Yeşilyurt Mahallesi mevkinde H.Ç. idaresindeki 54 KT 664 plakalı otomobil seyir halindeyken nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Alevleri fark eden otomobil sürücüsü kendini arabadan aşağıya attı. Vatandaşların çabasıyla sönmeyen yangın büyüyerek arabayı tamamen sararak alev topuna döndü. Vatandaşlar yangını söndüremeyince durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi
itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yanan araç kullanılamaz hale gelirken alev topuna dönen otomobilin yanma anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.Jandarma
yangın ile ilgili inceleme başlattı.