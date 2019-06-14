14.06.2019 13:05
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Seyir halinde giden otomobil alev topuna döndü

Seyir halinde giden otomobil alev topuna döndüSAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesinde seyir halinde olan bir otomobil alev aldı.

Seyir halinde giden otomobil alev topuna döndü
SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesinde seyir halinde olan bir otomobil alev aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Olay, dün akşam saatlerinde Hendek ilçesi Yeşilyurt Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Yeşilyurt Mahallesi mevkinde H.Ç. idaresindeki 54 KT 664 plakalı otomobil seyir halindeyken nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Alevleri fark eden otomobil sürücüsü kendini arabadan aşağıya attı. Vatandaşların çabasıyla sönmeyen yangın büyüyerek arabayı tamamen sararak alev topuna döndü. Vatandaşlar yangını söndüremeyince durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yanan araç kullanılamaz hale gelirken alev topuna dönen otomobilin yanma anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Jandarma yangın ile ilgili inceleme başlattı.Seyir halinde giden otomobil alev topuna döndü
Kaynak: İHA
Hendek, Sakarya, 3. Sayfa

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