Seyir halinde LPG yüklü tırın motor kısmında yangın çıktı
İtfaiyenin LPG yüklü tırın motor kısmına müdahalesinden görüntüler SİVAS - Sivas'ın Koyulhisar ilçesi yakınlarında seyir halinde LPG yüklü tırın motor kısmında yangın çıktı.
22.03.2020 15:01 | Son Güncelleme: 22.03.2020 15:03
İtfaiyenin LPG yüklü tırın motor kısmına müdahalesinden görüntülerSİVAS - Sivas 'ın Koyulhisar ilçesi yakınlarında seyir halinde LPG yüklü tırın motor kısmında yangın çıktı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Seyir halinde LPG yüklü tırın motor kısmında yangın çıktı
Etiketler : Koyulhisar, Sivas, Güncel