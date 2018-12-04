Seyir Halinde Otomobil Kontrolden Çıktı, 1 Yaralı

Bilecik
'te seyir halindeki bir otomobilin devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgilere göre; Bilecik'te Bozüyük
istikametine seyir halindeki Elif Gökçen
Sazak idaresindeki 06 BCF 301 plakalı otomobil, Akasya Altı mevkisine geldiğinde sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç
kayarak yolun sağ tarafından bulunan istinat duvarı yanına devrildi. Kazada yaralanan araç sürücü Elif Gökçen Saz, 112 Acil Servis
ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahale sonrası Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, trafik ekipleri Bilecik-Bozüyük karayolundaki ulaşımı bir süre kontrollü bir şekilde akışını sağladılar. - BİLECİK
Gökçen,Bozüyük,Bilecik
04 Aralık 2018 Salı 18:16