16.06.2019 12:00
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Seyir halinde uyudu, diğer sürücüler uyandırmaya çalıştı

Seyir halinde uyudu, diğer sürücüler uyandırmaya çalıştı

– ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yoğun trafikte kullandığı Tesla aracın direksiyonunda uyuyan sürücüyü, diğer sürücüler korna çalarak uyandırmaya çalıştı.

– ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yoğun trafikte kullandığı Tesla aracın direksiyonunda uyuyan sürücüyü, diğer sürücüler korna çalarak uyandırmaya çalıştı. Tesla araçlarda her ne kadar otomatik pilot olsa da olası bir acil durumda sürücünün müdahale etmesi gerekiyor.
Kaliforniya eyaletinde, San Francisco Körfez Bölgesi'ndeki otoyolda, yoğun trafikte, bir sürücünün Tesla aracının içinde seyir halindeyken uyuduğu görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, sürücünün istifini bozmadan uyuduğu görüldü. Yoldan geçen diğer sürücüler ise sürücüsüyü korna çalarak uyandırmaya çalıştı.
Tesla araçlarda otomatik pilot olmasına rağmen, sürücünün uyanık olması ve olası acil durumlarda müdahale etmesi gerekiyor.


- Abd
Kaynak: DHA
Pilot, Kaliforniya, Amerika Birleşik Devletleri, Nicola Tesla, Dünya

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