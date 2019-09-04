Seyir halinde yanan otomobile esnaf müdahalesi

Kahramanmaraş'ta seyir halindeki otomobil, bir anda alev aldı. Çevredeki esnafın alevlere yangın tüpleriyle zamanında müdahalesi, otomobili tamamen yanmaktan kurtardı.



Alınan bilgilere göre, Mustafa İ. yönetimindeki 46 ABT 675 plakalı otomobil, il merkezinde Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinden Trabzon Bulvarı istikametine seyir halinde iken bir anda alev aldı. Otomobilini sağa çekerek son anda alevlerden kurtulan sürücünün imdadına çevredeki esnaf yetişti. Yangın tüpleriyle alevlere müdahale eden esnaflar, yoldan geçen vidanjör operatöründen destek istedi. Müdahale sırasında olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise, otomobilde soğutma çalışmasında bulundu. Yangının çıkış sebebi araştırılırken, yangın nedeniyle kapatılan yol otomobilin çekilmesiyle tekrar trafiğe açıldı. - KAHRAMANMARAŞ