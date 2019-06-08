Seyir halindeki araç alev aldı

Zonguldak
'ın Çaycuma
ilçesinde seyir halinde olan otomobil motor kısmından çıkan dumanla alev aldı.
Edinilen bilgilere göre, Çaycuma - Bartın
Karayolu üzerinde seyir halinde olan B.P'ye ait olan otomobil motor kısmından çıkan dumanla alev aldı. Aniden tutuşan aracından kendini kurtaran B.P can havliyle etraftan yardım istedi. Olay yerine en kısa zamanda gelen Çaycuma İtfaiyesi duruma hemen müdahale etti. Ambulansta sağlık kontrolü yapılan sürücünün durumunun iyi olduğunu belirtildi. Polis
olayla ilgili olarak tahkikat başlattı. - ZONGULDAK
Kaynak: İHA
Zonguldak
, Çaycuma
, 3. Sayfa