Seyir halindeki araç alev alev yandı
BALIKESİR - Erdek
'te seyir halinde bulunan özel araç alev alıp yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay, Yalı Mahallesi, Ihlamur sokakta meydana geldi. Hasan Ocak
'a ait 10 E 2735 plakalı özel araç, sürücüsü içindeyken bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Erdek itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler alevleri kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle büyük çapta hasarın meydana geldiği araç kullanılamaz hale geldi.Araçta sürücü Hasan Ocak ve yanında bulunan eşi arabadan hızla uzaklaştı.
Erdek,Araç
15 Kasım 2018 Perşembe 18:51