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Seyir halindeki araç alev alev yandı

Kayseri'de seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

27.01.2020 14:09 | Son Güncelleme: 27.01.2020 14:15Seyir halindeki araç alev alev yandı
'de seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Erciyes caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Erciyes Kayak Merkezi'ne giden bir vatandaşın aracının motor kısmında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. ekipleri güvenlik amacıyla yolu kapatırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Meydana gelen yangında yaralanan olmazken, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KAYSERİ

İtfaiye, Kayseri, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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