Seyir halindeki araç alev alev yandı
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde seyir halindeki araç alev alarak yandı.
06.04.2020 23:57 | Son Güncelleme: 06.04.2020 23:57
Olay, saat 22.00 sıralarında Lapseki ilçesi Lapseki Köprüsü'nde meydana geldi. Lapseki'den Çanakkale istikametine seyir eden bir araç aniden alev alarak yanmaya başladı. Alevlerin sardığı araç, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. O esnada bölgede bulunan bir vatandaş ise yanan aracı telefonu ile görüntüledi. Cep telefonuyla yanan aracı çeken vatandaşın arabanın LPG'li olduğunu belirtmesi ve çevredekileri uyararak uzaklaştırması dikkatlerden kaçmadı. - ÇANAKKALE
Kaynak: İHA