Seyir halindeki araç alev alev yandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde seyir halindeyken alev alan araç kullanılamaz hale geldi.

Seyir halindeki araç alev alev yandı
08.06.2020 18:58 | Son Güncelleme: 08.06.2020 20:15
Bitlis'in Tatvan ilçesinde seyir halindeyken alev alan araç kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgilere göre olay, Tatvan- Ahlat kara yolunun Sorgun Kışlası yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 13 AY 201 plakalı araç seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Kısa sürede aracı saran alevler, Tatvan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında araç kullanılamaz hale gelirken, söndürme çalışmasının ardından Tatvan-Ahlat kara yolu da yeniden trafiğe açıldı. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Etiketler: Bitlis, Tatvan, Ahlat, 3. Sayfa, Haber

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