Seyir Halindeki Araç Alev Topuna Döndü

20 Kasım 2018 Salı 17:14



20 Kasım 2018 Salı 17:14

Malatya-Kayseri karayolunda seyir halindeki bir otomobil aniden alev aldı, sürücü son anda araçtan inerek kurtardı.Edinilen bilgiye göre, Malatya-Kayseri karayolu üzerinde bulunan Karahan Tüneli mevkinde bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenden alev aldı. Sürüsünün yangını fark ederek aracı sağa çekip inmesi ile araç bir anda alev topuna döndü.Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevlerin kapladığı otomobil kullanılamaz hale gelirken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - MALATYA