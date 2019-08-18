Haberler» 3. Sayfa» Haber

Seyir halindeki araç yandı

Samsun'un Bafra ilçesinde seyir halindeki araç yandı.

18.08.2019 14:12 Seyir halindeki araç yandı
Samsun'un Bafra ilçesinde seyir halindeki araç yandı.

Edinilen bilgiye göre, Fuat Nayir idaresindeki 55 DE 884 plakalı otomobil Kapıkaya Mahallesi istikametine seyir halindeyken elektrik kablolarının şase yapması sonucu motor kısmı alev aldı. Aracı terk eden sürücü itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, jandarma ekipleri de yol güvenliği aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. - SAMSUN

İtfaiye, Samsun, Bafra, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
15:04   Balıkesir'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu
15:01   Milas'taki orman yangını tarım arazilerine sıçradı
15:00   Bakan Pakdemirli İzmir'de yangın bölgesinde
14:58   Nişan bozma kavgasında silahlar konuştu: 4 yaralı
14:58   Yaşadığı otel odasında öldü
14:57   Şişli'de kaldırımda yürüyen vatandaşların başına kartonpiyer parçaları yağdı
14:55   Suya giren çocuklarını kurtarmaya çalışan iki anne boğuldu