Seyir halindeki araç yandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde seyir halinde yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

01.07.2020 09:30 | Son Güncelleme: 01.07.2020 10:43
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde seyir halinde yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 TF 673 plakalı araç, Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde seyir halindeyken alev aldı.
Çevrede bulunan bankaların ve iş yerlerinin güvenlik güçleri yangın tüpleriyle araçtaki yangına müdahalede bulundu. Zaman zaman patlama seslerinin geldiği araçtaki yangın sönmeyince olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.
Araç yangını nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu. Seyir halindeki araç yandı

Kaynak: AA

Etiketler: Osmangazi, Bursa, Araç, Güncel, Haber
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