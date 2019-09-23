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Seyir halindeki araca "yorgun mermi" isabet ettiği iddiası

Antalya'da seyir halindeki araca "yorgun mermi" isabet ettiği iddia edildi.

23.09.2019 20:34Seyir halindeki araca
Antalya'da seyir halindeki araca "yorgun mermi" isabet ettiği iddia edildi.
Edinilen bilgiye göre, 07 ALL 879 plakalı otomobiliyle yola çıkan sağlık personeli Esra Uludağ, Çağlayan Mahallesi 2094. Sokak'ta aracını park edeceği esnada bir ses duydu. Uludağ, bunun üzerine araçtan inerek otomobilini inceledi.
Bu sırada otomobilinin ön camı ve cam etrafındaki plastik aksamlardaki çatlak ve kırıkları farkeden Uludağ, durumu polise bildirdi.
Araçta yapılan ilk incelemelerde hasarın "yorgun mermi" nedeniyle olabileceğini değerlendiren polis ekipleri, mermi çekirdeği aradı.
Polis tarafından olay yerinde yapılan araştırmalardan sonuç alınamaması üzerine araç, sanayiye götürüldü.

Çağlayan, Antalya, Uludağ, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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