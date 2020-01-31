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Seyir halindeki aracı durdurup ateş açtı: 1 ölü

Diyarbakır'da bir kişi, seyir halindeki aracı durdurup kurşun yağdırdı.

31.01.2020 15:40 | Son Güncelleme: 31.01.2020 15:45Seyir halindeki aracı durdurup ateş açtı: 1 ölü
'da bir kişi, seyir halindeki aracı durdurup kurşun yağdırdı. Saldırıya uğrayan şahıs, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, ilçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sipan Caddesi üzerinde seyir halinde olan 35 HC 851 plakalı araç, bir kişi tarafından durduruldu. Aralarında alacak verecek meselesi olduğu öne sürülen araç sahibine kurşun yağdıran zanlı, daha sonra olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İsmi öğrenilemeyen şahıs, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

araçta ve bölgede delil incelemesi yaparken, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Kayapınar, Polis, Fırat, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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