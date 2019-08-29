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Seyir halindeki aracın motor kısmında ilginç yolculuk

Seyir halindeki aracın motor kısmında ilginç yolculuk Kimse ne yaptığını anlayamadıANTALYA - Antalya'da seyir halinde olan bir arabanın motor bölümüne oturan şahıs görenleri şaşırttı.

29.08.2019 20:46
Seyir halindeki aracın motor kısmında ilginç yolculuk
Kimse ne yaptığını anlayamadı
ANTALYA - Antalya'da seyir halinde olan bir arabanın motor bölümüne oturan şahıs görenleri şaşırttı.
Antalya'nın işlek bir caddesinde gerçekleşen olayda bir şahıs aracının kaputunu açıp motor bölümüne oturdu. Bir başka kişi aracı sürerken, hareket halindeki otomobilin kaputuna tutunarak gitmesi görenleri hayrete düşürdü.
Motor kontrolü yaptığı düşünülen şahsın bu ilginç yöntemini gören diğer sürücüler de, cep telefonlarına sarılıp olayı kayda aldı.
Kaputu açık ve 4'lü flaşörlerini yakarak seyir eden araç bir müddet sonra gözlerden kayboldu.
Seyir halindeki aracın motor kısmında ilginç yolculuk

Antalya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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