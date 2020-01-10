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Seyir halindeki aracın motoru yandı

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde bir aracın motor kısmı seyir halindeyken yanmaya başladı.

10.01.2020 14:06 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:12Seyir halindeki aracın motoru yandı
'in ilçesinde bir aracın motor kısmı seyir halindeyken yanmaya başladı. Yaşanan olayda araç kullanılamaz hale gelirken araç içerisindeki 2 kişi yara almadı.

Edinilen bilgiye göre olay, Gaziantep- kara yolunda Yavuzeli ilçesine 2 kilometre kala meydana geldi. İddiaya göre, Ali Yılmaz (39) idaresindeki 27 SY 259 plakalı otomobil seyir halindeyken bir anda motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden sürücü Ali Yılmaz, eşi Fatma Yılmaz ile beraber araçtan inerek itfaiye ekiplerini aradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Yaşanan olayda yaralanma olmazken otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olayın ardından Gaziantep-Adıyaman kara yolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Gaziantep, Adıyaman, Yavuzeli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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