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Seyir halindeki aracının camından el bombası attı

Rusya'da trafikte seyir halindeki otomobilin sürücüsü, camı açarak pimini çektiği el bombasını yola bıraktı.

02.01.2020 15:46 | Son Güncelleme: 02.01.2020 15:46 Seyir halindeki aracının camından el bombası attı

'da trafikte seyir halindeki otomobilin sürücüsü, camı açarak pimini çektiği el bombasını yola bıraktı. , sürücüyü arıyor.

Olay, önceki gün Rusya'nın St. kentinde meydana geldi. Trafikte seyir halindeki otomobilinin camını açan sürücü, elinde tuttuğu el bombasının pimini çekerek asfalta bıraktı. Görüntülerde, el bombasının yola düşmesinin ardından birkaç saniye sonra patlama sesi duyuldu. Görüntüleri, el bombalı sürücünün arkasından seyreden araç sürücüsü kaydetti ve olayın ardından polise ihbar etti. Rusya İçişleri Bakanlığı, olaya ilişkin soruşturma başlattığını duyururken, polis el bombalı sürücüyü arıyor.

Görüntü Dökümü

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-Trafikten görüntü

-Sürücünün el bombasını camdan çıkarması

-Pimini çektiği el bombasını yere bırakması

-Patlama sesi

-Detaylar



Petersburg, Polis, Rusya, Güncel

Kaynak: DHA

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