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Seyir halindeki araçta çıkan yangın söndürüldü

Beylikdüzü D-100 Karayolu'nda yanan bir otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.

10.11.2019 23:44 | Son Güncelleme: 10.11.2019 23:45
Beylikdüzü D-100 Karayolu'nda yanan bir otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Haramidere Mevkisi Ankara istikametinde seyir halindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.
Dumanları fark eden sürücü, otomobili yol kenarına çekip park etti ardından itfaiye ekiplerine verdi.
Otomobili saran alevlere müdahale eden ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Bu sırada D- 100 Karayolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.Ekiplerin çalışmaların ardından otomobilin olay yerinden kaldırılmasıyla trafik normale döndü
Seyir halindeki araçta çıkan yangın söndürüldü

D-100 Karayolu, İtfaiye, Güncel

Kaynak: AA


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