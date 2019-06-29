29.06.2019 20:19
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Seyir halindeki beton mikseri devrildi

Seyir halindeki beton mikseri devrildi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde beton mikseri sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yola devrildi.

Zonguldak 'ın Çaycuma ilçesinde beton mikseri sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yola devrildi.

Kayıkçılar köyü mevkiinde Zonguldak istikametinden Çaycuma istikametine seyir halinde olan özel bir firmaya ait S.Y. yönetiminde 06 FB 1609 plakalı beton mikseri sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola devrildi. Kaza sonrasında sürücü hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili tahkikat başladı. - ZONGULDAK
Kaynak: İHA
Zonguldak , Çaycuma , 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
21:44 Boğulmak üzere olan genç böyle kurtarıldı
21:42 Heybeliada'da ormanlık alanda yangın çıktı
21:34 Siverek'te 20 bin dönüm mera alanı alev alev böyle yandı
21:32 Direksiyon hakimiyetini kaybetti, devrilen traktörün altında kalarak can verdi
21:22 Beşiktaş'taki makas terörü olayında akıllara durgunluk veren karışıklık
21:20 Tekirdağ'da tuğla yüklü tır devrildi: 1 yaralı
21:20 MSB: "Suriye rejim güçleri tarafından İdlib'te bulunan 10 numaralı Gözlem Noktası bölgesine bugün...