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Seyir halindeki halk otobüsü alev aldı

Karabük'te seyir halindeki özel halk otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

08.11.2019 20:05 | Son Güncelleme: 08.11.2019 20:13 Seyir halindeki halk otobüsü alev aldı
'te seyir halindeki özel halk otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, 100. Yıl Mahallesi 1065. Sokak'ta seyir halinde olan Kamil Yılmaz yönetimindeki 78 BT 068 plakalı özel halk otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alev alan otobüsün yandığını gören sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yakıt deposundan çıktığı düşünülen yangını kısa sürede söndürürken, otobüsün boş olması faciayı engelledi.

Ekipler yangının çıkış nedeni için inceleme başlattı. - KARABÜK

Karabük, İtfaiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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