Haberler » 3. Sayfa » Seyir halindeki kamyon alev topuna döndü - Haber

Seyir halindeki kamyon alev topuna döndü

Malatya'da seyir halindeki bir kamyonda henüz bilinmeden bir nedenle yangın çıktı.

27.11.2019 15:46 | Son Güncelleme: 27.11.2019 15:51Seyir halindeki kamyon alev topuna döndü
'da seyir halindeki bir kamyonda henüz bilinmeden bir nedenle yangın çıktı. Sürücünün yara almadığı olayda kamyon alev topuna döndü.

Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesi'nden geçen Malatya- karayolunda ilerleyen bir kamyonda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Sürücü durumu fark ederek hemen aracı durdurup aşağı indi. Alevler kısa sürede kamyonu sararken, çevredeki vatandaşlar da korku dolu gözlerle olan biteni izledi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederken, kamyonun ön kısmı tamamen küle döndü.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı. - MALATYA

Kayseri, Malatya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
16:09 Sobaya tiner dökerken kendini ve oğlunu yaktı
16:04 Yavru kedi mazgallardan drenaj kanalına düştü
16:02 Nizip'te uyuşturucu operasyonu
15:58 FETÖ/PDY'den aranan bir şahıs gözaltına alındı
15:57 Kayıp küçükbaş hayvanları jandarma buldu
14:07 Gündüz hayvan pazarlığı yapıp, gece evlerine girerek öldürdü
13:58 Maaşını çektikten sonra saymaya koyulan emeklinin parasını çaldı
13:47 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
12:24 Mevsimlik işçiydi, İngiltere'de patron oldu! Şimdi rüya gibi bir hayatı var
12:08 İSKİ, iki kademeyi kaldırıp yüzde 80'e varan zam teklif etti
11:35 Öğrencisine cinsel istismar suçundan ceza alan öğretmenin kararını Yargıtay bozdu
09:09 Defalarca bıçaklanan genç kız 5 sayfalık notla yardım istedi
08:25 Kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor! 625 TL cezası var
01:44 Zihinsel engelli genç kızla defalarca ilişkiye girdiler
21:48 Su kanalına uçan otomobili bıraktı, kaybolan altınlarını aradı
27.11.2019 16:19:11