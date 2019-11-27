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Seyir halindeki kamyon alev topuna döndü

Seyir halindeki kamyon alev topuna döndüMALATYA - Malatya'da çevreyolunda ilerleyen bir kamyonda henüz bilinmeden bir nedenden dolayı yangın çıktı.

27.11.2019 20:48 | Son Güncelleme: 27.11.2019 20:49
Seyir halindeki kamyon alev topuna döndü
MALATYA - 'da çevreyolunda ilerleyen bir kamyonda henüz bilinmeden bir nedenden dolayı yangın çıktı. Sürücünün yara almadığı olayda kamyon alev topuna döndü.
Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesinden geçen Malatya-Kayseri karayolunda ilerleyen bir kamyonda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Sürücü durumu fark ederek hemen aracı durdurup aşağı indi. Kısa sürede kamyonu alevler kamyonu sararken, çevredeki vatandaşlar da korku dolu gözlerle olan biteni izledi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan araca müdahale ederken, kamyonun ön kısmı tamamen küle döndü.
Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.
Seyir halindeki kamyon alev topuna döndü

Malatya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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