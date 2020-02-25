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Seyir halindeki kamyonet alev aldı

Samsun'un Bafra ilçesinde seyir halindeki araçta yangın çıktı, sürücü ise son anda araçtan çıkarak ölümden döndü.

25.02.2020 23:47 | Son Güncelleme: 25.02.2020 23:50Seyir halindeki kamyonet alev aldı
'un ilçesinde seyir halindeki araçta yangın çıktı, sürücü ise son anda araçtan çıkarak ölümden döndü.

Olay, Musa Cevher Dudayev Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şükrü Küçükçakır idaresindeki kamyonet, Bafra ilçe merkezine seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Aracın kapısını açamayan sürücü son anda kapıyı açarak araçtan çıkabildi. Yanan aracı gören İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri araca ilk müdahaleyi yaparak itfaiyeye verdi. Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. - SAMSUN

Samsun, Bafra, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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