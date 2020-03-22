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Seyir halindeki kamyoneti kullanmayı bırakıp üstüne çıktı...İşte o şok eden anlar

Seyir halindeki kamyoneti kullanmayı bırakıp üstüne çıktı.

22.03.2020 18:23 | Son Güncelleme: 22.03.2020 18:24
Seyir halindeki kamyoneti kullanmayı bırakıp üstüne çıktı...İşte o şok eden anlar
MARDİN - Mardin 'in Kızıltepe ilçesinde kamyonetin sürücüsü, seyir halindeki aracın üstüne çıkarak hem trafiği hem de yoldan geçen çocukları tehlikeye attı. Şahıs polis ekipleri tarafından göz altına alındı.
Olay, Kızıltepe Atatürk Mahallesinde meydana geldi. Hurda işi yapan R.K., seyir halindeki aracın üzerine çıktı. Direksiyonu boş bırakan şahıs, aracın üstüne çıkarak kendisinin ve çevredeki vatandaşların hayatını tehlikeye attı. Sağa sola giden araç trafiği tehlikeye sokarken çevreden geçen çocuklara da korku dolu anlar yaşattı.
Durumu gören bir vatandaş dehşet dolu anları cep telefonuna kaydetti. Görüntülendiğini fark eden sürücünün, aracını bu şekilde kullanmaya devam ettiği görüldü.
Görüntüler kısa sürede sosyal medyaya düşerken polis ekiplerinin şahsı gözaltına aldığı öğrenildi. Seyir halindeki kamyoneti kullanmayı bırakıp üstüne çıktı...İşte o şok eden anlar

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Seyir halindeki kamyoneti kullanmayı bırakıp üstüne çıktı...İşte o şok eden anlar
Etiketler : Kızıltepe, Mardin, Polis, 3. Sayfa

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