Seyir halindeki kamyonette çıkan yangın maddi hasara neden oldu

Bodrum ilçesinde seyir halindeyken alev alan kamyonette maddi hasar meydana geldi.

04.06.2020 19:49 | Son Güncelleme: 04.06.2020 19:53
Bodrum ilçesinde seyir halindeyken alev alan kamyonette maddi hasar meydana geldi.
Sürücüsü öğrenilemeyen 48 AEF 068 plakalı kamyonetin motor kısmı, Yalıkavak Değirmenler mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Yangını fark eden sürücü ve araçtakiler, yol kenarına park ettikleri araçtan inerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Çevredekilerin yangın söndürme tüpleriyle müdahale ettiği yangın, ekipler gelene kadar söndürüldü.
Yangının hasara yol açtığı kamyonette itfaiye ekiplerince soğutma çalışması yapıldı. Seyir halindeki kamyonette çıkan yangın maddi hasara neden oldu

Kaynak: AA

Etiketler: Bodrum, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Sivas’ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi tanısı konulan hasta sayısı 100’e ulaştı Haber
Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi tanısı konulan hasta sayısı 100'e ulaştı
Fransa’da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu Haber
Fransa'da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu
Koronavirüse yakalanan kadının öptüğü muavin ve otobüstekilerin testleri negatif çıktı Haber
Koronavirüse yakalanan kadının öptüğü muavin ve otobüstekilerin testleri negatif çıktı
Komşusunu vahşice öldürdü! Defalarca bıçakladıktan sonra balta ile vücudunu parçaladı Haber
Komşusunu vahşice öldürdü! Defalarca bıçakladıktan sonra balta ile vücudunu parçaladı
HDP’li Sibel Yiğitalp, düşürülen vekilliklerle ilgili Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi: İnsanların aklıyla dalga geçmeyin Haber
HDP'li Sibel Yiğitalp, düşürülen vekilliklerle ilgili Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi: İnsanların aklıyla dalga geçmeyin
3 ismin milletvekilliğinin düşürülme zamanlamasıyla ilgili konuşulan iddia: Bahçeli’nin talebi Haber
3 ismin milletvekilliğinin düşürülme zamanlamasıyla ilgili konuşulan iddia: Bahçeli'nin talebi
Kuruluş Osman’da Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam’ın usta oyuncusu Ediz Hun canlandıracak Haber
Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun canlandıracak
Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı Haber
Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı
Haberler››Güncel››Seyir halindeki kamyonette çıkan yangın maddi hasara neden oldu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:43: AKSARAY Sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü öldü - Haber 19:39: Sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü öldü - Haber 19:39: İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bin sınırına ulaştı - Haber 19:35: Son Dakika: Karabük'te 8 günde pozitif vaka sayısı 6'ya yükseldi - Haber 19:35: Kovid-19 salgınında iyileşenlerin sayısı dünya genelinde 3 milyon 200 bini geçti - Haber 19:32: Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi tanısı konulan hasta sayısı 100'e ulaştı - Haber 18:59: Koronavirüse yakalanan kadının öptüğü muavin ve otobüstekilerin testleri negatif çıktı - Haber 18:06: Komşusunu vahşice öldürdü! Defalarca bıçakladıktan sonra balta ile vücudunu parçaladı - Haberler 08:25: Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun canlandıracak - Magazin