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Seyir halindeki kamyonette yangın çıktı

Samsun'da seyir halindeki geri dönüşüm toplama kamyonetinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

07.04.2020 17:41 | Son Güncelleme: 07.04.2020 17:41
Seyir halindeki kamyonette yangın çıktı
Samsun 'da seyir halindeki geri dönüşüm toplama kamyonetinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Samsun'un Atakum ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Çalık yönetimindeki 55 LN 064 plakalı geri dönüşüm malzemesi toplayan kamyonette yangın çıktı. Kamyonetin kasasında bulunan kağıt ve mukavva karın tutuşması sonucu çıkan yangına Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri müdahale ederek aracı tamamen yanmaktan kurtardı. Araç sürücüsü hafif şekilde yanarak yararlanırken, tedaviyi kabul etmedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Güzelyurt Mahallesi, İtfaiye, Samsun, 3. Sayfa
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