Haberler » 3. Sayfa » Haber

Seyir halindeki kamyonun tekerleği araçların üzerine fırladı

Konya'da çevre yolunda seyir halinde olan kamyonun ön tekeri yerinden fırladıktan sonra karşı şeritteki araçlara çarptı.

22.09.2019 12:53Seyir halindeki kamyonun tekerleği araçların üzerine fırladı
Konya'da çevre yolunda seyir halinde olan kamyonun ön tekeri yerinden fırladıktan sonra karşı şeritteki araçlara çarptı. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı kaza araç kamerası tarafından görüntülendi.

Kaza, 19 Eylül'de Adana Çevre Yolu Caddesi Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde, sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen seyir halindeki kamyonun sol ön tekeri bir anda yerinden çıktı. Fırlayarak demir bariyerlere çarpan lastik, daha sonra karşı şeride geçerek bir minibüse çarptı. Minibüsün aynası parçalanırken, hız kaybeden lastik yola düştü. Lastik bu sırada gelen başka bir otomobil de hafif şekilde çarptı. Büyük bir faciadan dönülen kazada araçlar ani fren yaparken trafik kısa süreli aksadı. Lastiği fırlayan kamyon sürücüsü ise sağ şeride geçerek aracını durdurdu. Yaşanan anlar ise arkadan gelen bir aracın kamerası tarafından görüntülendi. - KONYA

Adana, Eylül, Konya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
14:28 Kurban Bayramı'nda kaybolan engellinin cesedi 40 gün sonra bulundu
14:21 İzmir'de eski koca dehşeti: "Çok sevdiğim için bıçakladım"
14:16 Kız kaçıran gence vahşice infaz...Barışma bahanesiyle eve çağrılan genç 15 bıçak darbesiyle...
14:14 Bolu'da 1 kilo 32 gram bonzai hammaddesi yakalandı
14:00 Hong Kong'da göstericiler AVM'yi bastı
13:54 1 kilo bonzai ham maddesiyle yakalandı
13:53 Zeytin Dalı Gümrük Kapısı'nda 33 bin paket kaçak sigara ele geçirildi