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Seyir halindeki lüks araç küle döndü

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde seyir halindeki lüks otomobil alev alarak yandı.

25.09.2019 20:35Seyir halindeki lüks araç küle döndü
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde seyir halindeki lüks otomobil alev alarak yandı.

Edinilen bilgiye göre, Yenişehir-İznik kara yolunda seyreden K.E'nin kullandığı 34 RK 1927 plakalı araç aniden yanmaya başladı. Aracın yanmasıyla kendini dışarı zor atan sürücü, yangın tüpü ile yanan arabasına müdahale etti. Araç sahibinin yardımına Yenişehir ve İznik itfaiye ekipleri yetişti. İtfaiye ekiplerinin müdahale etmesiyle küle dönen araç söndürüldü. Neden yandığı belli olmayan olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - BURSA

Yenişehir, Bursa, Araç, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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