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Seyir halindeki mukavva yüklü kamyon alev alev böyle yandı

Seyir halindeki mukavva yüklü kamyon alev alev böyle yandıBOLU - Bolu'da, TEM Otoyolu'nda seyir halinde olan mukavva yüklü kamyon alev alev yandı.

31.07.2019 01:23
Seyir halindeki mukavva yüklü kamyon alev alev böyle yandı
Seyir halindeki mukavva yüklü kamyon alev alev böyle yandı
BOLU - Bolu'da, TEM Otoyolu'nda seyir halinde olan mukavva yüklü kamyon alev alev yandı.
Olay, gece saatlerinde TEM Otoyolu Cankurtaran mevkiinde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Murat Bulut idaresindeki 34 UJG 08 plakalı mukavva yüklü kamyonda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi üzerine kamyonun kasasında bulunan mukavvalar alev alev yanarak yola savruldu. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine Gerede Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevkedildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucunda söndürüldü.
Yangın nedeniyle kısa süre trafiğe kapalı kalan TEM Otoyolu Ankara istikameti, ekiplerin çalışmasını tamamlamasının ardından tekrar açıldı.

TEM Otoyolu, Bolu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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